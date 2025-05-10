Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Vuruyor

Tekirdağ'da etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan bu şiddetli rüzgar, yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tankerin Tekirdağ açıklarında demirlemesine sebep oldu.

Poyrazın etkisi altında kalan balıkçılar da denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan poyrazın etkisinin giderek arttığını belirtti.

Pehlivanoğlu, küçük balıkçı teknelerinin denize açılamadığını ifade ederek, poyrazın önümüzdeki 2 gün boyunca etkisini sürdüreceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.