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Tekirdağ'da Renkli 'Gündöndü' Tarlaları Rota Sunuyor

Tekirdağ'daki ayçiçeği tarlaları, sürücülere renkli ve keyifli bir seyahat imkanı sunuyor. Güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 09:53
Tekirdağ'da Renkli 'Gündöndü' Tarlaları Rota Sunuyor

Tekirdağ'ın Sarıya Boyanan Tarlaları

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla birlikte tarlalar sarıya bürünüyor ve sürücülere renkli bir rota sunuyor. Tekirdağ-Çanakkale, Tekirdağ-İstanbul ve ilçeler arasındaki karayolu boyunca uzanan bu muhteşem manzara, yoldan geçen her yolcunun gözdesi haline geliyor.

Doğanın Güzelliği ve Ziyaretçiler

Yolda ilerleyen sürücüler, ayçiçeği tarlalarının sunduğu bu güzel görüntüyü yakalamak için sıklıkla durup fotoğraf çekiyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bu bölgelerde 'gündöndü' ya da 'günebakan' olarak bilinen ayçiçeklerinin çiçeklenmesiyle kentin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Renkli Tarlalar ve Seyahat Keyfi

Karaküçük, bölgede açan ayçiçeği tarlalarının renklerinin yolculuk yapanlara keyifli bir seyahat deneyimi sunduğunu ifade ederek, “Ayçiçeği tarlaları, yolculuk yapanların ilgisini çekiyor ve ziyaretçilerin burada muhteşem fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor. İnsanlar bu renkli tarlalarda güzel anılar biriktiriyor,” dedi.

Ek olarak, Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya, ayçiçeği tarlalarının sunduğu muhteşem manzaraların, yolculuğunu keyifli hale getirdiğini dile getirdi.

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir...

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir...

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

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