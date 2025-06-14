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Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ve leylek yavruları için halkalama çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:08
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi

Şah Kartal ve Leylekler İçin Hayati Halkalama Çalışması

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan şah kartal ve leylek yavruları için halkalama çalışması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) iş birliğiyle yürütülen bu projeyle kuş türlerinin korunması hedefleniyor.

Projenin Detayları ve Amaçları

Proje kapsamında 100 leylek ve 15 şah kartal halkalanacak. Aynı zamanda bu türlerin göç rotaları, yaşam süreleri, üreme başarıları ve karşılaştıkları tehditler, bilimsel verilerle izlenecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'ndeki programda, Trakya'nın kuş göç yolları üzerindeki stratejik konumunu vurgulayarak, "Projenin temel hedefi, bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve koruma stratejileri geliştirmektir. Beş yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartal halkalanacaktır" dedi.

Uzun Dönemli Hedefler ve Doğa Bilinci

Ulu, Trakya genelinde kuş göçü izleme çalışmalarının sürdüğüne ve kaydedilen verilerin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir veri tabanı oluşturduğuna dikkat çekti. TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ise doğa ile uyumlu projelere verdikleri önemi belirterek, "Amacımız, doğa koruma bilincini Trakya'nın tüm köylerine, şehirlerine yaymaktır" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından TREDAŞ ekipleri tarafından yuvalardan alınan yavru leylek ve şah kartallar, DKMP ekipleri tarafından halkalandı. Bu önemli girişim, bölgedeki yaban hayatının korunmasına büyük katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ve leylek yavruları için halkalama...

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ve leylek yavruları için halkalama çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) "Şah Kartal ve Leylek Tür Eylem Planı" çerçevesinde halkalama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ve leylek yavruları için halkalama...

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ve leylek yavruları için halkalama çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) "Şah Kartal ve Leylek Tür Eylem Planı" çerçevesinde halkalama çalışmalarını sürdürüyor.

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