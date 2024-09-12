Tekirdağ’da Saldırıya Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Entübe Edildi: 5 Kişi Tutuklandı, Ablası Devlet Korumasına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi sarsan cinsel istismar olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailesi tarafından beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebek, doktorların yaptığı inceleme sonucunda cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Durumu kritik olan bebek, yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından Sıla bebeğin 5 yaşındaki ablası devlet korumasına alınırken, olayla ilgili tutuklananların sayısı 5’e çıktı.



SİLA BEBEK ENTÜBE EDİLDİ: DURUMU KRİTİK

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki Sıla bebek ailesi tarafından hastaneye götürüldüğünde doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri ve morluklar fark etti. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bebek, yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve devletin bu süreci yakından takip edeceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor ve şu an entübe durumda. Bakanlık olarak bu vahim olayın takipçisi olacağız ve suçluların en ağır cezayı alması için gerekli tüm adımlar atılacak" ifadelerine yer verildi.

OLAYIN AYRINTILARI: SİLA BEBEK NASIL HASTANEYE KALDIRILDI?

Olay, Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri’nin, kızını Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmesiyle ortaya çıktı. Annenin doktorlara verdiği ilk beyanata göre, bebek komşularında kaldığı sırada düşerek yaralanmıştı. Ancak doktorların yaptığı muayenede, Sıla’nın vücudunda çeşitli darp izleri ve morluklar tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Hastanede yapılan detaylı muayenede, Sıla bebeğin fiziksel şiddete uğradığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ayrıca, cinsel istismara uğradığına dair bulgular da tespit edildi. Bu durum, sağlık ekiplerini ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ: TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI

Olayın polise intikal etmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak, Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri, komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirildikçe, annenin dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ve komşusu Kani A. (35) de şüpheli olarak tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimlerinin soruşturmayı sürdürdüğü ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmalarını titizlikle yürüt