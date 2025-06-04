Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Müteahhit Burhan Yalçın Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırı Sonucu Müteahhit Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Burhan Yalçın isimli müteahhit, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ne yazık ki Yalçın'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan saldırıyla ilgili detaylı bir araştırma başlatarak, olayın fail veya faillerini tespit etmek için çalışmalara devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.