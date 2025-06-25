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Tekirdağ'da Silahlı Saldırıda 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da yaşanan silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:24
Tekirdağ'da Silahlı Saldırıda 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, kentte büyük bir üzüntüye neden oldu. Olayda, 9 yaşındaki Y.P.E. yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde, A.A. (17) isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, maalesef Y.P.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda yaralananlar arasında bulunan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) ise ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak şüpheli olan A.A.'yı yakalayarak emniyete götürdü. Y.P.E.'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde baba Şükrü ve anne Zeynep ile diğer aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

Çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Saldırıda ölen Y.P.E'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü. Çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Saldırıda ölen Y.P.E'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü. Çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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