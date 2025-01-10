Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi, belediyedeki görevinden ihraç edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:56
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı

Tekirdağ'da Sosyal Medya Skandalı: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde görev yapan haber editörü S.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Görevden Alındı ve Adliyeye Sevk Edildi

Yalnızca bir gün önce, belediye tarafından yapılan açıklamada, şüpheli S.A.'nın unvanının yanlış belirtildiği ve gerçek unvanının haber editörü olduğu vurgulandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, konuyu ciddiyetle ele alarak gerekli soruşturmaların başlatıldığını, ayrıca çalışanın iş akdinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

Şu anda S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş durumda. Bu olay, sosyal medyanın gelecekteki kullanımı üzerine kamuoyunda tartışmalara yol açabilir.

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