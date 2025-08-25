DOLAR
Tekirdağ'da Taksiyi Gasbedip Kaza Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Çerkezköy'de sürücüyü darbedip taksiyi gasbeden U.A. ve B.K., Ergün Sokak'ta kaza yapıp kaçarken polis tarafından yakalandı; hakimlikçe tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:32
Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, taksicilik yapan G.Ç.'nin aracına binen U.A. ve B.K., bir süre ilerledikten sonra sürücüyü darbedip taksiyi gasbetti.

Şüpheliler, Ergün Sokak'ta taksiyle refüje çıkarak kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlılar, polis tarafından yakalandı.

Adli Süreç

U.A. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

