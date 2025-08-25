Tekirdağ'da Taksiyi Gasbedip Kaza Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, taksicilik yapan G.Ç.'nin aracına binen U.A. ve B.K., bir süre ilerledikten sonra sürücüyü darbedip taksiyi gasbetti.

Şüpheliler, Ergün Sokak'ta taksiyle refüje çıkarak kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlılar, polis tarafından yakalandı.

Adli Süreç

U.A. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

