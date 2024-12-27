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Tekirdağ'da Teknede Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ Şarköy açıklarında mahsur kalan iki vatandaş, kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:58
Tekirdağ'da Teknede Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'da Kurtarma Operasyonu Düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında kurtarma çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, dün saat 06.30'da, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir teknenin karaya oturduğunu ve teknedekilerin acil yardım talep ettiğini aktardı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bakan, kurtarma operasyonunda kullanılan ekipmanları belirtirken, "1 sahil güvenlik botu (KB-227), 1 sahil güvenlik dalış timi (DEGAK-24) ve 1 kolluk destek timi, bölgede titizlikle görev yaptı" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar sonucunda teknede mahsur kalan iki vatandaşın sağ ve bilinci açık bir şekilde kurtarıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Kurtarılan vatandaşlarımız, sahilde bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi" dedi.

İçişleri Bakanı, kurtarma ekiplerini tebrik ederek, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi kutluyorum. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

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