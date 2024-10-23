Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarparak korkunç bir sonuç doğurdu.

Kaza Detayları

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi civarında gerçekleşti. M.A.A. isimli sürücünün kontrolünden çıkan 61 AGB 521 plakalı otomobil, direğe çarparak durabildi.

Yaralı ve Ölü Sayısı

Kaza sonucunda araçta bulunan 17 yaşındaki Y.G. yaşamını yitirirken, sürücü M.A.A. ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerin sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.