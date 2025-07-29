Tekirdağ'da Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Kritik Durumda

Tekirdağ'da Sulama Kaynağı Tehdit Altında

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki T Türkmenli Göleti, yaşanan kuraklık koşulları nedeniyle su seviyesinin %5'in altına düşmesiyle endişe verici bir durumla karşı karşıya kaldı. Gölet, hem sulama amaçlı hem de yerleşim alanlarına içme suyu sağlamakta olan önemli bir su kaynağıdır.

Başkan Bozkurter'den Su Tasarrufu Çağrısı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, durumu değerlendirdiği basın toplantısında, yüksek sıcaklıkların su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Bozkurter, "Türkmenli Göleti susuzluktan dolayı maalesef sıkıntılı bir durumda. Ciddi anlamda kuraklık var, kuyular maalesef boş. İşi çözmek için ciddi mücadeleler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede su kaynaklarının hızla azaldığını belirten Başkan Bozkurter, göletin durumunun son derece üzücü olduğunu da vurguladı. "Marmaraereğli'mizde kuyuların kapasitenin çok altında olduğunu biliyoruz." diyerek, su tasarrufu konusunun önemine değindi.

İlçedeki Su İhtiyacı Artıyor

Bozkurter, yaz sezonunda ilçenin nüfusunun tatilcilerle birlikte 4-5 kat arttığına dikkat çekerek, su yetersizliğinin baş gösterdiğini belirtti. "Vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda, biz de onlara danışarak inşallah yakın zamanda bu işi çözeceğiz. Bu aşamada rica ediyoruz; havuzlarınızı suyla doldurmayın. Bu aralar arabalarımızı yıkamayalım. Ciddi bir kuraklık kapımızda." şeklinde konuştu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı, tüm Türkiye'de su krizinin yaşandığını hatırlatarak, su israfının önlenmesinin şart olduğunu belirtti. "Dilerim ki bu sorun bir an önce çözülür." diyerek, umudunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü.