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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Dolu Tırın Sürücüsü Tutuklandı

Tekirdağ'da durdurulan tırda 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü S.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:00
Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Dolu Tırın Sürücüsü Tutuklandı

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Tekirdağ’da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Çorlu Otobanı’nda bir tırı durdurması ile meydana geldi.

Narkotik Dedektör Köpeği ile Başarılı Araştırma

Tırda yapılan aramalarda, narkotik dedektör köpeği “Viva” kullanılarak uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, uyuşturucu trafiğini engelleyici çalışmaların süreceğini belirtti.

Tekirdağ'da 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'da 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

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