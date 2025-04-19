Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir otomobilde 238 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 180 lira ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri şüpheli araç kontrolü sırasında söz konusu otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramalar neticesinde uyuşturucu madde ile birlikte büyük miktarda nakit para bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilinde 238 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı. Araçta yapılan aramada, 238 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 180 lira ele geçirildi.