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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 13:45
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'da, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonlar sonucunda tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerlerine yönelik düzenlenen baskınlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Yapılan aramalar sonucunda, 7 kilo 839 gram sentetik uyuşturucu, 815 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 218 bin lira bulundu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonlar sonucunda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu gelişme, şehirdeki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 kilo 839 gram sentetik uyuşturucu, 815 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 218 bin lira ele geçirildi.

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