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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 12:52
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik detaylı bir çalışma başlattı.

Bu çalışma çerçevesinde 3 adrese gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 288 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 3 adrese yapılan...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 3 adrese yapılan operasyonda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 288 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 lira ele geçirildi.

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