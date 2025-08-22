DOLAR
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çorlu ve Çerkezköy'de 6 Tutuklu

Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı. E.U 15 yıl, G.Y 10 yıl 3 ay hapis cezasına sahip.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:37
Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Gözaltı ve adli sürecin sonucu

Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda R.B, E.K, S.K, Ö.F.K, E.U ve G.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.U'nun 15 yıl, G.Y'nin 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

