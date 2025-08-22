Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çorlu ve Çerkezköy'de 6 Tutuklu
Operasyonun ayrıntıları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Gözaltı ve adli sürecin sonucu
Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda R.B, E.K, S.K, Ö.F.K, E.U ve G.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
E.U'nun 15 yıl, G.Y'nin 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.