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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı. 579 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:07
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında toplam 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son bir hafta içinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte, kent genelinde tespit edilen adresler ve iş yerlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 579 gram sentetik uyuşturucu, 241 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve haklarında tutuklama kararı verildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 579 gram sentetik uyuşturucu, 241 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi

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