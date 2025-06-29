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Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki yangın sonucu 1500 dekar tarım arazisi zarara uğradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 20:02
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Yangın Hayrabolu'da Tarım Arazilerini Vurdu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Karatepe mevkisindeki çöplük alanda başlayan yangın, kısa sürede anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Çiftçilerin hasat için tarlalarında bulundukları sırada başladığı bildirilen yangın, hızlı bir şekilde büyüdü. Çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayrabolu Ziraat Odası, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çiftçilerden yangın söndürme çalışmalarına pulluk takılı traktörleriyle destek olmalarını istedi. Bu çağrıya yanıt veren çiftçiler, itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale ettiler.

İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin koordineli çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi, büyük ölçüde zarar gördü. Yangının yarattığı tahribat, çiftçilerin endişesini artırdı ve bölgedeki tarım faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayıp anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayıp anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayıp anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayıp anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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