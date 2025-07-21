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Tekirdağ'da Yangın: 60 Dekar Alan Zarar Gördü

Malkara'da çıkan yangın, anızlık alandan ağaçlığa sıçrayarak 60 dekar çevreyi etkiledi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 20:29
Tekirdağ'da Yangın: 60 Dekar Alan Zarar Gördü

Yangın, Malkara'da Faciaya Neden Oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangın, anızlık alandan başlayarak ağaçlık alana sıçradı. Meşatlık mevkisinde meydana gelen bu yangın, 60 dekar alanın zarar görmesine yol açtı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olayın ardından, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak, meydana gelen zararın boyutu ve yangının kesin nedeninin araştırılması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.

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