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Tekirdağ'da Yelken Gösterisiyle Turizm Haftası Coşkuya Dönüştü

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde yelken ve römorkör gösterisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:47
Tekirdağ'da Yelken Gösterisiyle Turizm Haftası Coşkuya Dönüştü

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri eşliğinde, dikkat çekici bir yelken ve römorkör gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nden yaklaşık 40 yelkencinin katılımıyla Marmara Denizi açıklarında yapıldı.

İzleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan gösteride, römorkörler yelkencilerin arkasından havaya su püskürterek görsel bir şölen sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerin amacının kentin turizm potansiyeline dikkat çekmek olduğunu belirtti. Karaküçük, Tekirdağ'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli bir yer olduğunu ifade etti.

Karaküçük, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Türkiye'nin üst düzey yelken sporcularının gösterisini izleme fırsatı bulmanın gurur verici olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri...

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri gerçekleştirildi. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nden yaklaşık 40 yelkenci, Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu.

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri...

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri gerçekleştirildi. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nden yaklaşık 40 yelkenci, Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu.

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