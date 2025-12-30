DOLAR
Tekirdağ'da Yılbaşı Denetimleri Başladı: 2 bin 26 Polisle Güvenlik

Tekirdağ’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı; Trafik Şube denetimleri yapıldı ve kent genelinde 2 bin 26 polis görev alacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:48
Güvenlik önlemleri artırıldı, denetimler Süleymanpaşa'da yoğunlaştı

Tekirdağ genelinde yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, alınan tedbirler kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında sürücülere alkol kontrolü yapılırken, araçlar da yürürlükteki mevzuat doğrultusunda titizlikle denetlendi.

Kent genelinde yılbaşı süresince toplam 2 bin 26 polis görev alarak asayişin sağlanması için sahada olacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı dolayısıyla gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Vali Soytürk, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

