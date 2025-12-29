Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastane çalışanları ve hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Kutlama, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok Atrium'ta düzenlendi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Derya Mutlu, Doç. Dr. Murat Uçar, Doç. Dr. Volkan Doğru, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal, Hastane Başmüdürü Öğr. Gör. Hatice Yavuz Yüce, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Rektör Özlenen Özkan'ın Mesajı

2025 yılının hem acı hem de güzel anılar bıraktığını hatırlatan Rektör Özlenen Özkan, hastanedeki yangın tecrübesine değinerek herhangi bir can kaybı olmamasına şükrettiklerini belirtti. 2025'te kaybettikleri öğretim üyeleri ve personel için üzüntüsünü ifade etti: Coşku Usta, Erol Işın, Orhan Erman, hemşirelerimizden Hakan Koca ve Gözde Karakut, ameliyathane personelimiz Abdurrahman Çetinkaya, Ayşe Kafalı, destek personelimiz Cennet Yeşil ve Elmas Şahin. Rektör Özkan, dualarla onların mekanlarının cennet olmasını diledi.

2026 yılı projeleri hakkında bilgi veren Özkan, 2026 ortalarına doğru 600 araçlık otoparka kavuşmayı hedeflediklerini ve 2026'da yeni bir kongre merkezinin hizmete gireceğini söyledi. Ayrıca bu yılın sonunda açılan göz lazer merkezine değindi. 2025 yılı promosyon ihalesinin sonuçlandığını hatırlatan Özkan, promosyon olarak 121 bin TL ödeneceğini ve bu oranın TBMM'den sonra Türkiye'deki en yüksek oranlardan biri olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Çocuk Hastalar İçin Eğlenceli Etkinlik

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar palyaço ve çizgi film kostümlü karakterlerle eğlendi. Etkinlik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ortak alanında gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dursun, hekimler, çocuk hastalar ve aileleri katıldı.

Rektör Özkan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek organizasyonun bir hayırsever tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Özkan, katılımcıların yeni yılını tebrik ederek çocuklarla bir süre sohbet etti. Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından verilen konser ve eğlenceli şarkılarla devam etti; çocuklar gönüllerince eğlenip şarkılar söyledi.

