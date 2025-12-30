İzmir-Diyarbakır Uçuşu 12 Saatlik Eziyete Dönüştü: SunExpress Yolcuları Otelde

İzmir-Diyarbakır Uçuşu 12 Saatlik Eziyete Dönüştü

SunExpress Hava Yollarına ait İzmir-Diyarbakır seferi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nın uçuşlara kapatılması üzerine iniş yapamayıp geri dönünce yolcular saatlerce mağdur oldu.

Olayın Detayları

Dün sabah 09.10'da İzmir Adnan Menderes Havalimanından hareket eden uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yaklaşırken yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamadı ve uçuş için geri dönüş kararı alındı. Sefer iptal edilmezken uçuş önce 15.00 olarak ertelendi, daha sonra 16.40 olarak güncellendi.

Yolcular yeniden uçağa alındı; ancak yaklaşık bir saat boyunca uçak içinde bekletildikten sonra eşyalarını alıp uçaktan inmeleri istendi. Bu süreçte yetkililer tarafından yolculara net bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi.

Yolcuların Durumu ve Tepkileri

Yaklaşık 12 saati aşan bekleyiş boyunca yolcular, özellikle çocuklu aileler olmak üzere terminalde ve uçak içinde zor anlar yaşadı. Yolcular, Diyarbakır'a iniş yapılamaması halinde yakındaki diğer havalimanlarına yönlendirme yapılabilecekken uçağın tekrar İzmir'e dönmesine tepki gösterdi.

Son Durum

Saatler süren belirsiz bekleyişin ardından yolcular, firma tarafından otellere yerleştirildi. Olayla ilgili verilen bilgiler, yolcuların bekleyiş ve tepkileriyle sınırlı kaldı.

