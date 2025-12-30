DOLAR
Nevşehir'de 31 Aralık'ta Eğitime 1 Gün Ara: Kuvvetli Kar ve Don Uyarısı

Nevşehir Valiliği, 31 Aralık Çarşamba beklenen kuvvetli kar, buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:17
Nevşehir'de eğitime 1 gün ara: Valilikten uyarı

31 Aralık Çarşamba günü için karar açıklandı

Nevşehir Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Nevşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği; gün boyunca buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca tipi ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, bu durumun ulaşımda ve öğrenci hareketliliğinde risk oluşturabileceği ifade edildi. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Nevşehir genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kursları 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir.

Ayrıca, eğitime ara verilen gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

