Tekirdağ'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Yolcu Otobüsünde Yangın Paniği

Tekirdağ'da yaşanan olayda, bir yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktığı bildirildi. Çanakkale'den İstanbul'a seyahat eden otobüs, Altınova Mahallesi'nde motor bölümünde alev aldı.

Sürücünün Hızlı Müdahalesi

Alevleri fark eden otobüs sürücüsü, derhal aracı yolun kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde indirdi. Yangının büyümemesi için acilen harekete geçildi.

İtfaiye ve Polisin Hızlı İhbarı

Olayın hemen ardından, durum ilgili mercilere bildirildi. Bölgeye intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Taşındı

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Bu sırada yolcular, başka bir otobüsle İstanbul’a yönlendirildi. Olay, büyük bir panik yaşanmasına neden olurken, ilgili ekipler güvenlik önlemlerini aldı.