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Tekirdağ'daki Antik Kent Kazıları Turizmi Canlandıracak

Tekirdağ'da devam eden antik kent kazıları, bölgenin tarih ve kültür turizmine önemli katkılar sağlayacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:42
Tekirdağ'daki Antik Kent Kazıları Turizmi Canlandıracak

Antik Kent Kazılarıyla Turizmde Yeni Dönem

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya bölgesinde yer alan Perinthos ve Heraion-Teikhos antik kentlerindeki kazıların turizme büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Kazı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hacıoğlu, Marmaraereğlisi’deki 5 bin yıllık Perinthos ve Süleymanpaşa’daki Heraion-Teikhos antik kentlerinde yürütülen kazıların devam ettiğini ifade etti. Bu çalışmalarda Trakya medeniyetlerinin izlerinin sürüldüğünü dile getiren Hacıoğlu, Tekirdağ'ın turizm çeşitliliği açısından tarih ve kültür turizmi rotasında eksiklikler olduğunu söyledi.

Tarih ve Kültür Turizmi İçin Yeni Bir Fırsat

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ’da şu an sadece tarihi camiler ve birkaç müze bulunduğunu, ancak bu kazı çalışmalarıyla birlikte bölgenin tarih ve kültür turizmi açısından zenginleşeceğini vurguladı. Hacıoğlu, antik kentlerin kentin turizmine katkısının zaman alacağını ancak bu süreç sonunda Tekirdağ’ın tarih meraklıları için cazip bir destinasyon haline geleceğini söyledi.

Uzun Süreli Kazı Çalışmalarının Önemi

Hacıoğlu, antik kentlerdeki kazıların uzun soluklu çalışmalar olduğunu ve bu sırada önemli bilgilerin gün yüzüne çıkacağını belirtti. Perinthos'un Marmara'nın Efes'i olarak nitelendirildiğini, burada bulunan tarihi tiyatronun kazı çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğini anlattı. Ayrıca, Heraion-Teikhos’un Traklarla ilgili yapılan tek şehir kazısı olduğunu söyledi ve oranın ören yeri olması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğü...

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğü Perinthos ve Heraion-Teikhos antik kentlerinin, turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğü...

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğü Perinthos ve Heraion-Teikhos antik kentlerinin, turizme katkı sağlayacağını belirtti.

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