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Tekirdağ'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:16
Tekirdağ'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Çorlu-Tekirdağ yolu üzerinde Karatepe mevkisindeki çöp depolama alanında meydana geldi.

İtfaiye Ekibi Olay Yerinde

Yangın, tesisin görevlilerinin yaptığı ihbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın söndürülerek daha büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.

Ancak yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi. Olayın ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

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