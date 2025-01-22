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Tekirdağ'daki Okul, Elektriğini Güneş Enerjisinden Karşılıyor

Tekirdağ'daki özel bir okul, güneş enerjisi santrali ile elektrik ihtiyacını tamamen karşılayarak çevre bilincine öncülük ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:34
Tekirdağ'daki Okul, Elektriğini Güneş Enerjisinden Karşılıyor

Tekirdağ'da Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilir Eğitim

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim veren özel bir okul, elektrik ihtiyacını okul çatısına kurulan güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor. Okul, elektrik maliyetlerini azaltmak ve enerji farkındalığını artırmak amacıyla geçen yıl 390 güneş paneli yerleştirdi.

Yıllık enerji tüketimi 156 bin kilovat olan okul, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 190 bin kilovat enerji üretiyor. Okulun kurucu temsilcisi Seda Baş, tüm elektrik ihtiyaçlarının güneşten karşılandığını belirtti.

Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik

Baş, güneş panelleriyle çevreye duyarlılığı artırmanın yanı sıra öğrencilere ve velilere yenilenebilir enerji bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Eda Kılıç ise bu projeyle öğrencilerin çevre dostu teknolojilere olan ilgisini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kılıç, "Sürdürülebilir bir hayat için bu proje örnek teşkil edecek. Panellerle enerji maliyetlerimizde önemli ölçüde düşecek. Okulun enerji ihtiyacını karşılayıp, dışa bağımlılığı azaltıyoruz," dedi.

Geleceğe Yatırım

Baş, bu tarz enerji üretimlerinin çoğalmasının ve güneş ile rüzgardan elektrik üretiminin artmasının önemini vurguladı. Güneş enerjisinin sınırsız ve temiz bir kaynak olduğunu ifade eden Kılıç, gelecek nesiller için sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, güneşten sağlanan fazla enerjiden de gelir elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Tekirdağ'da bir okul, elektrik ihtiyacının tamamını okul çatısına kurulan güneş enerjisi...

Tekirdağ'da bir okul, elektrik ihtiyacının tamamını okul çatısına kurulan güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor. Süleymanpaşa ilçesinde eğitim veren özel bir okul, elektrik maliyetini azaltmak ve enerji farkındalığını artırmak amacıyla geçen yıl çatısına 390 güneş paneli yerleştirdi. Yıllık enerji tüketimi 156 bin kilovat olan okul, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 190 bin kilovat enerji üretiyor.

Tekirdağ'da bir okul, elektrik ihtiyacının tamamını okul çatısına kurulan güneş enerjisi...

Tekirdağ'da bir okul, elektrik ihtiyacının tamamını okul çatısına kurulan güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor. Süleymanpaşa ilçesinde eğitim veren özel bir okul, elektrik maliyetini azaltmak ve enerji farkındalığını artırmak amacıyla geçen yıl çatısına 390 güneş paneli yerleştirdi. Yıllık enerji tüketimi 156 bin kilovat olan okul, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 190 bin kilovat enerji üretiyor.

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