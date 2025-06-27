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Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:37
Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, hem havadan hem de karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Kızılcaterzi Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevre sakinlerinin ihbarıyla hemen müdahale ekiplerinin dikkatini çekti.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Çalışmalara Katıldı

Yangına 3 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 15 itfaiye aracı ve 120 orman işletme personeli ile etkili bir şekilde müdahale edildi. Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangında Zarar Gören Alan

Yangın sonucunda toplamda 22 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılarak daha büyük bir zarara yol açmasını engellemeyi başardı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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