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Tekirdağ’daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Mücadelede 509 personel yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 15:11
Tekirdağ’daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarıyla müdahale sürüyor. İstiklal Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde tarım alanından ormana sıçrayan yangınla mücadelede 24'üncü saat geride kalmış durumda.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına, havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz ve 4 iş makinesi ile toplamda 509 personel müdahale ediyor. Düne göre rüzgarın hızı düşse de, saatte 30 kilometreyi bulması nedeniyle mücadeleyi zorlaştırıyor. Akşam saatlerinde rüzgarın hızının daha da düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı ise yaklaşık %40 seviyelerinde seyrediyor. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey olay yerine kurulan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali köyleri tedbir amaçlı olarak tahliye edilmiş, bu süreçte dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Vali Soytürk, yangının başlangıcında elektrik teline bir kuşun çarpması iddialarının araştırıldığını belirtmiştir.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı artırılarak müdahale devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı artırılarak müdahale devam ediyor.

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