Tekirdağ'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Tekstil Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Mahallesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Yangının, fabrikanın ram bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Olay anında görevlilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.