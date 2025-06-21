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Tekirdağ'ın Lavanta Bahçeleri Fotoğraf Tutkunlarını Bekliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki lavanta bahçeleri, doğa ve fotoğraf severler için cazibe merkezi haline geldi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 13:09
Tekirdağ'ın Lavanta Bahçeleri Fotoğraf Tutkunlarını Bekliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki lavanta bahçeleri, mor renkteki çiçekleriyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bahçelerden birinin sahibi Zübeyde Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta sezonunun büyük bir ilgiyle başladığını ifade etti. Meriç, "Hafta sonları özellikle büyük bir ziyaretçi akını oluyor. Hafta içi ise daha çok öğleden sonra misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bahçemiz, doğayla baş başa kalmak isteyenler ile fotoğraf çekmeyi seven misafirlerimizi cezbediyor." dedi.

Bir diğer lavanta bahçesinin işletmecisi Ayşe Avcı ise 5 yıldır bu alanda hizmet verdiğini belirtti. Annesinden kalan tarlayı lavanta bahçesine dönüştürdüğünü vurgulayan Avcı, "16 Haziran’da sezonu açtık. Özellikle gün batımında fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda ziyaretçimiz oluyor." diye konuştu.

Avcı, lavantaların en güzel halini koruduğu sürecin yaklaşık üç hafta sürdüğüne dikkat çekti. Doğal güzellikleriyle ziyaretçileri büyüleyen bu bahçeler, bölgedeki turizmi canlandırıyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

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