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Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hem turistlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:02
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor

Tekirdağ'da Lavanta Tarlalarının Çekiciliği

Tekirdağ, lavanta tarlaları ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu mor renkli tarlalar, fotoğraf tutkunları için de vazgeçilmez bir uğrak noktası haline geldi. Kent merkezi ve ilçelerdeki lavanta tarlaları, ziyaretçilerini doğal bir stüdyo ortamında ağırlamaya devam ediyor.

Doğanın İçinde Benzersiz Anlar

Lavanta tarlalarında çekim yapmak isteyen vatandaşlar, doğa ile iç içe zaman geçirmenin tadını çıkarıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bu tarlaların, mor renklerinin cazibesiyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtiyor. Karaküçük, "Ziyaretçiler, doğayla bütünleşerek güzel anılar biriktirmek için buraya sıkça gelmeye başladı. Fotoğraf sanatçıları ve anılarını ölümsüzleştirmek isteyenler için bu tarlalar önemli bir mekan sunuyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf Tutkunlarından Yorumlar

Lavanta tarlasına fotoğraf çekmek için gelen Gamze Celepoğlu ise, kentin doğal güzelliklerini kadrajına alma çabalarını dile getirdi. Celepoğlu, "Güzel fotoğraflar yakalamak için buradayız. Ailemizle ve arkadaşlarımızla buraya gelerek unutulmaz anılar biriktiriyoruz. Morun en güzel halini lavantalarda görüyoruz ve bu güzelliği herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

Sonuç olarak, Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, fotoğraf sanatçıları için hem ilham kaynağı hem de unutulmaz anılar biriktirmek için harika bir fırsat sunuyor.

Tekirdağ'da, turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da en güzel...

Tekirdağ'da, turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da en güzel kareyi yakalamak için uğrak noktası oluyor. Çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan lavanta tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçiriyor.

Tekirdağ'da, turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da en güzel...

Tekirdağ'da, turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da en güzel kareyi yakalamak için uğrak noktası oluyor. Çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan lavanta tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçiriyor.

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