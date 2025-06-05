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Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları Turizm Sezonuna Hazır

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, bu sezon yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek için hazırlandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:02
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları Turizm Sezonuna Hazır

Tekirdağ'da 1200 dekarlık lavanta tarlaları, tüm güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekmek için hazırlandı. Bu sezon, lavanta tarlaları tatilcilerin uğrak noktalarından biri olmaya devam edecek.

Lavantaların ekimi, üreticilerin ekonomisine büyük katkı sağlarken, bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Her yıl olduğu gibi, lavanta tarlaları bu yaz da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ'ın zengin turistik potansiyelini vurgulayarak, "Tatilcilerimiz için Tekirdağ sahilleri, ormanları ve eşsiz doğası ile birlikte lavanta tarlaları da hazır. Bu alanlar, insanları çekerek güzel anılar biriktirmelerine olanak sağlıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa dahil tüm ilçelerimizde lavanta tarlaları mevcut," şeklinde konuştu.

Karaküçük, geçmişte lavanta tarlalarının çok sayıda ziyaretçiyi kente çektiğini anımsatarak, bu yıl da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde yerlerinin lavanta tarlaları olacağını belirtti.

Çiftçi Hakan Turgut da tarlalardaki hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. "Lavantalar bu yıl tekrar mor renge büründü. Farklı dekorasyonlarla hazırlıklarımızı tamamladık. Bayramla birlikte kapılarımızı açacağız. Bir ay boyunca sürecek bu mor rüyaya herkesi bekliyoruz," dedi.

Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline...

Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline...

Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

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