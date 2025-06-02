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Tekirdağ'ın Tezgahları Sardalya ile Şenleniyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya, tezgahları süslüyor ve alışverişin gözdesi oldu.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:39
Tekirdağ'ın Tezgahları Sardalya ile Şenleniyor

Tekirdağ'ın Sardalya Avı

Tekirdağ'da, küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya, tezgahları süslüyor. Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, ağlarına takılan sardalyaları satışa sunarak şehre taze deniz ürünleri getiriyor.

Balıkçıların Durumu

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentteki küçük tekneler avlanmaya devam ediyor. Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bu sıralar limana daha çok sardalyayla dönüyor. Sardalyanın yanı sıra istavrit avcılığı da devam ediyor. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyor," dedi.

Vatandaşların Tercihi

Balıkçı Bekir Erol ise balık tezgahlarının sürekli dolu olduğunu belirtti. Erol, "Her gün taze balık satışı yapıyoruz. Küçük tekne balıkçıları mevsim balığı avlamaya devam ediyor. Vatandaşlar daha çok sardalya tercih ediyor. Diğer balıklar da ilgi görüyor, ancak en çok tercih edilen sardalya. Mevsim balığı olmasından dolayı vatandaşlar sardalyayı tercih ediyor. Sardalya, genellikle ızgarada pişirilerek tüketiliyor," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor. Marmara Denizi'ne...

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor. Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan sardalya satışa sunuluyor.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor. Marmara Denizi'ne...

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor. Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan sardalya satışa sunuluyor.

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