Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Özgürlük Mesajı

Mezuniyet Coşkusu Tekirdağ'da Yaşandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bu yıl mezuniyet heyecanını 5 bin öğrenci ile birlikte yaşadı. Üniversite stadyumunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla soluk kesen bir başlangıç yaptı.

Rektör Şahin: "Bölgenin Yenilikçi Dönüşümünde Ana Figürüz"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin ilerleyen teknolojisi ile bölgenin gelişim sürecine katkı sağladığını vurguladı. Şahin, üniversitenin kuruluşundan beri hızlı bir büyüme gösterdiğine ve birçok başarıya imza attığına dikkat çekti.

Fakülte Birincilerine Ödüller Verildi

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine mezuniyet belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Törende, İlahiyat Fakültesi öğrencileri de anlamlı bir mesaj vermek amacıyla "Filistinliler özgür olmadan biz özgür olamayız" yazılı pankart açarak Filistin'e desteklerini gösterdiler.

Sıcak Havada Eğlenceli Anlar

Mezuniyet töreninde bir ailenin tribünde plaj şemsiyesiyle sıcaktan korunmaya çalıştığı dikkat çekti. 5 bin öğrenci, kep atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

Üst Düzey Katılım

Törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve akademisyenler de yer aldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.