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Tekirdağ Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'daki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, Vali Soytürk yangını bu gece kontrol altına almayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 15:18
Tekirdağ Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen orman yangınına hava ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

İstiklal Mahallesi'nde dün tarım alanından başlayarak ormana sıçrayan yangınla mücadelede 25'inci saat geride kaldı. Rüzgarın etkisiyle Çanakkale sınırına kadar yayılan yangın, 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi ve 509 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Düne göre rüzgar hızı düşerken, saatteki rüzgarın hızı 30 kilometreye kadar varıyor ve akşam saatlerinde biraz daha düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü bölgede, nem oranı ise yaklaşık %40 seviyesinde seyrediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi, kontrol altındaki bazı alanlarda alevlerin yeniden yükselmesine neden oluyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor. Vali Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın hızı ve sürekli yön değiştirmesinin yangının kontrol altına alınmasını zora soktuğunu belirtti.

Şarköy'de 3 mahallenin etkilendiği yangınla mücadelenin sürdüğünü ifade eden Soytürk, "Köylerin sırtlarındaki yerler kontrol altında sayılabilir, ancak en kritik kısım doğuda, kuzeydoğuda bulunan Yeniköy ve Şenköy arasındaki ormanlık alanda ciddi bir çalışma yürütülüyor.” açıklamasında bulundu.

Bölgedeki hava araçlarının yetersiz olması nedeniyle tedbirli şekilde yangına müdahale edildiğini belirten Vali Soytürk, pek çok personelin 24 saattir uyumadan yangına müdahale ettiğini belirterek, "Hedefimiz yangını bu geceye kalmadan kontrol altına almak." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ise devletin tüm kurumlarının yangına müdahale ettiğini belirtti. Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını da araştırdıklarını açıkladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı artırılarak müdahale devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı artırılarak müdahale devam ediyor.

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