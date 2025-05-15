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Tekirdağ Sahilinde Kuvvetli Rüzgar Kırmızı Yosun Birikintisi Oluşturdu

Tekirdağ'da güçlü rüzgar nedeniyle kıyıya kırmızı yosunlar ve atıklar birikti. Uzmanlar durumu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:03
Tekirdağ Sahilinde Kuvvetli Rüzgar Kırmızı Yosun Birikintisi Oluşturdu

Tekirdağ'da meydana gelen kuvvetli rüzgar, sahilin bir kısmını kırmızı yosunla kapladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, yalnızca yosunları değil, çeşitli atıkları da kıyıya sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun taşıdığını belirtti.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil," dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise poyrazın etkisiyle zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaştıklarını aktardı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

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