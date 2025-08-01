Tekirdağ Şarköy'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Yangın, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, çok sayıda personel ve 3 helikopter, 2 söndürme uçağının katılımıyla müdahale edilerek söndürüldü. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başlangıçta ekipler ve köylüler tarafından kontrol altına alındığını, fakat rüzgarın etkisiyle tekrar yangın çıktığını belirtti ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yangın kontrol altına alındı ve ekiplerin soğutma çalışmaları sürmektedir. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Uçmakdere Mahallesi'nde yangın söndürme uçakları, helikopterler ve itfaiye araçları ile etkin bir müdahale gerçekleştirildiği bildirildi. Dozerler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla çevre kazı çalışmaları da yapmaktadır.

Açıklamada, itfaiye araçlarının Uçmakdere Mahallesi etrafına yerleştirildiği ve mahalle güvenliğinin sağlandığı bildirildi. Yangına müdahale eden görevlilere ve destek veren vatandaşlara teşekkür edilerek, vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.