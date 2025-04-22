Tekirdağlı Öğrenciler, Robotlarıyla ABD'de Türkiye'yi Temsil Edecek!

Tekirdağlı Lise Öğrencileri ABD'ye Gidiyor

İstanbul'da düzenlenen VEX Robotics Türkiye Şampiyonası'nda, tasarladıkları robotla turnuvanın en büyük ödülü olan mükemmellik ödülünü kazanan lise öğrencileri, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi'nin Başarısı

Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı, mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada $mükemmellik ödülü$ ile ABD'de 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Vex Robotics Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Çalışmalar Devam Ediyor

ABD'de 800 takımın yarışacağı bu prestijli organizasyonda, öğrenciler ülkelerini en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını okulun kodlama atölyesinde sürdürüyor. Bilgisayar öğretmeni Sedat Eren, öğrencilerin önceki yıllarda birçok ödül kazandığını belirtirken, şampiyonanın kendileri için büyük bir tecrübe olacağını ifade etti.

Eren, "Çocuklar katıldıkları şampiyonalarda hep dereceler kazanıyor. ABD'de onları bekleyen önemli bir şampiyona var. Güzel bir dereceyle dönmek istiyoruz,” dedi.

Başarı Hedefi

Öğrencilerden Eymen Irmak, dünya şampiyonasında 800 takım arasında Türkiye için başarı elde etme hedeflerini dile getirdi. "Türkiye'deki yarışmalarda güzel başarılar elde ettik. Çalışmalarımız gayet iyi devam ediyor. Bu sene ümitliyiz. Orası çok daha farklı, daha ciddi bir ortam" şeklinde konuştu.

Ecrin Beyza Bağcı da dünya şampiyonası için büyük bir heyecan duyduklarını belirtip, "Amerika'ya gideceğimiz ve ülkemizi temsil edeceğimiz için çok mutluyum. Bu benim için yeni bir deneyim, çok mutluyum" dedi.

İstanbul'da düzenlenen "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası"nda tasarladıkları robotla turnuvanın en büyük ödülü olan mükemmellik ödülünü alan Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı öğrencileri, dünya şampiyonasında dereceye girmek istiyor.

İstanbul'da düzenlenen "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası"nda tasarladıkları robotla turnuvanın en büyük ödülü olan mükemmellik ödülünü alan Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı öğrencileri, dünya şampiyonasında dereceye girmek istiyor.