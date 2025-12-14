Tekkeköy’de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlarda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında üç şüpheliye ait adresleri belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda arama yapıldı.

Aramalarda 383 adet sentetik ecza hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.B. ve U.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

