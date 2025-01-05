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TEKNOFEST 2025'e Başvurular Başladı!

TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmalarına 20 Şubat'a kadar başvurular devam ediyor. 51 kategori ve 45 milyon lira ödül sunulacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:11
TEKNOFEST 2025'e Başvurular Başladı!

TEKNOFEST 2025'in Teknoloji Yarışmalarına Başvurular Açıldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2025 yılı teknoloji yarışmaları için başvuruları kabul etmeye başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek bu festival, İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Bölümler ve Başvuru Süreci

Her yıl yenilenen yarışma kategorileri ile dikkat çeken TEKNOFEST, 2025 yılında toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride yarışmalara ev sahipliği yapacak. Yarışmalara başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Ödüller ve Destek

TEKNOFEST 2025, 45 milyon lira ödül ve 75 milyon liradan fazla malzeme desteği sunarak katılımcıları teşvik ediyor.

Yeni Kategoriler ile Daha Fazla Seçenek

Bu yılki festvalde, önceki yıllardan farklı olarak su altı roket yarışması, insansız kara aracı yarışması, uluslararası çocuk bilim yarışması ve TEKNOFEST mimari ve görsel tasarım yarışması gibi yeni kategoriler de yer alıyor. Yarışmalar, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor

2018 yılından bu yana inovasyon ve gelecek fikrinin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yapmış durumda. TEKNOFEST 2025'te, ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma fırsatı yakalayacak.

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