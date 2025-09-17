TEKNOFEST 2025: Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı İstanbul'un Fethini Canlandırıyor

Dijital teknolojilerle tarihsel bir yolculuk

TEKNOFEST İstanbul 2025 kapsamında açılan Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı, İstanbul'un fethinin destansı hikâyesini ziyaretçilere modern teknolojilerle aktarıyor.

İnteraktif bir platform olarak tasarlanan alan, katılımcılara savaşın kritik anlarını ve tarihin dönüm noktalarını dijital görseller ve deneyimlerle yeniden yaşama imkânı sunuyor. Ziyaretçiler, sergilenen içerikler aracılığıyla fetih sürecinin atmosferine yakın bir deneyim yaşıyor.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştiriliyor ve TEKNOFEST'in teknoloji ile tarih buluşmasını sağlayan dikkat çeken ayağı olarak öne çıkıyor.

Etkinlik, hem tarih meraklılarına hem de teknoloji tutkunlarına hitap eden bir içerik sunuyor; ziyaretçiler, geçmişle günümüz teknolojisini bir arada deneyimleyerek İstanbul'un fethine dair kuşatıcı bir bakış elde ediyor.