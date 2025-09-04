DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar Tekirdağ'da İKA Yarışması'nda Gençlerle Buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'daki İKA Yarışması'nda 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenciyle buluştu. Organizasyon 7 Eylül'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:49
TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar Tekirdağ'da İKA Yarışması'nda Gençlerle Buluştu

TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar Tekirdağ'da İKA Yarışması'nda Gençlerle Buluştu

Tekirdağ'da yarışma coşkusu: 28 finalist, yaklaşık 300 öğrenci

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışmasında gençlerle bir araya geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyona 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Bayraktar, yarışmaya katılan takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti ve geliştirdikleri araçlar hakkında bilgi aldı; öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bayraktar'dan yarışma değerlendirmesi ve çağrı

Bayraktar, İKA Yarışması'nın ilk defa düzenlendiğini belirterek, TEKNOFEST'in 63 farklı yarışmadan oluştuğunu aktardı. Bayraktar, organizasyonla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: “ASELSAN tarafından düzenlenen İKA Yarışması'na 1000'den fazla takım başvurdu. 28 takım finalist olarak yarışıyor. Tabii en zor şartlarda yarışıyorlar tozun toprağın arasında. Bizim de insansız hava araçlarını geliştirdiğimiz, ilk denemelerini yaptığımız üs bölgelerine biraz benziyor aslında. Tabii bu zor koşullarda bunları deniyor, geliştiriyor, takım halinde beraber çalışıyor olmaları, dezavantaj olarak gözükse de gelecekte neler başarabileceklerini gösteriyor.”

Gençlerin çalışmalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “İnşallah insanlığın ihtiyaç duyduğu, huzuru, barışı, ülkemizin müreffeh ve bağımsız yarınlarını elbette bu güneş yüzlü kardeşlerimiz inşa edecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin olarak “TEKNOFEST İstanbul bu yıl 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda olacak” duyurusunu yineledi ve NSosyal platformuna davet yaptı.

Protokol katılımı ve organizasyon takvimi

Bayraktar'ın ziyaretine Vali Vekili Mustafa Çek, T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ve il protokolü eşlik etti. Organizasyonun 7 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'nda gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, yarışmaya katılan takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin geliştirdiği araçlar hakkında bilgi alan Bayraktar, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme
3
Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi
4
Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi
5
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu
6
Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail Desteği 'Suç Ortaklığı' Davasına Dönüşebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı