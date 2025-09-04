TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar Tekirdağ'da İKA Yarışması'nda Gençlerle Buluştu

Tekirdağ'da yarışma coşkusu: 28 finalist, yaklaşık 300 öğrenci

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışmasında gençlerle bir araya geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyona 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Bayraktar, yarışmaya katılan takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti ve geliştirdikleri araçlar hakkında bilgi aldı; öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bayraktar'dan yarışma değerlendirmesi ve çağrı

Bayraktar, İKA Yarışması'nın ilk defa düzenlendiğini belirterek, TEKNOFEST'in 63 farklı yarışmadan oluştuğunu aktardı. Bayraktar, organizasyonla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: “ASELSAN tarafından düzenlenen İKA Yarışması'na 1000'den fazla takım başvurdu. 28 takım finalist olarak yarışıyor. Tabii en zor şartlarda yarışıyorlar tozun toprağın arasında. Bizim de insansız hava araçlarını geliştirdiğimiz, ilk denemelerini yaptığımız üs bölgelerine biraz benziyor aslında. Tabii bu zor koşullarda bunları deniyor, geliştiriyor, takım halinde beraber çalışıyor olmaları, dezavantaj olarak gözükse de gelecekte neler başarabileceklerini gösteriyor.”

Gençlerin çalışmalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “İnşallah insanlığın ihtiyaç duyduğu, huzuru, barışı, ülkemizin müreffeh ve bağımsız yarınlarını elbette bu güneş yüzlü kardeşlerimiz inşa edecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin olarak “TEKNOFEST İstanbul bu yıl 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda olacak” duyurusunu yineledi ve NSosyal platformuna davet yaptı.

Protokol katılımı ve organizasyon takvimi

Bayraktar'ın ziyaretine Vali Vekili Mustafa Çek, T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ve il protokolü eşlik etti. Organizasyonun 7 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

