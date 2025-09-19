TEKNOFEST'e Suriye'den İlk Katılım — Aviotech'in Tarım Dronu İstanbul'da

TEKNOFEST'e Suriye'den İlk Resmi Katılım

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında devam ederken, bu yıl festivalde Suriye ilk kez resmi olarak temsil edildi. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon kapsamında düzenleniyor.

Suriye'nin Katılım Gerekçesi ve Beklentileri

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ile teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı festivalde, Suriyeli heyet ülke sanayisini görünür kılmak ve yeni iş fırsatları yaratma hedefiyle fuarlara katılım gösterdiklerini belirtti. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Vesim el-Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bölgedeki teknoloji ve yeniliklerin buluşma noktası olmasının ve Türkiye ile uluslararası şirketler arasında işbirliği kanalları açma çabalarının önemine dikkat çekti. Ömer, 'Türkiye’deki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ilk kez Suriye’yi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz' dedi.

Haberde ayrıca, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yeni yönetimin ülkede istikrar ve kalkınmayı sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.

Aviotech ve Tarım Dronu Öne Çıktı

Sivil amaçlı insansız hava araçları (İHA) üreten Aviotech şirketinin kurucusu Hüseyin Ali, TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Gaziantep'te 2023 yılında kurulan şirketin hedefi, sivil amaçlı dron teknolojilerini geliştirmek. Ali, festivalde sergiledikleri dronun şirketin ürettiği ilk model olduğunu, tarım amaçlı tasarlandığını ve 35 litre kadar tarım ilacı veya tahıl taşıyabildiğini belirtti.

Ali, dronun 'tamamen Suriyeli eller tarafından üretildiğini' vurguladı ve ileride yüksek binaların cam yüzeylerini temizleme, yangın söndürme veya paket taşıma gibi sivil amaçlı yeni modeller geliştirmeyi planladıklarını söyledi. TEKNOFEST'in özellikle dron teknolojisi açısından büyük bir buluşma noktası olduğuna değinen Ali, festival sayesinde batarya ve dron motoru üreticileriyle işbirliği fırsatları yakaladıklarını aktardı. Şirketin gelecekte Suriye'de, özellikle tarım dronları için bir üretim hattı açma hedefi olduğu ifade edildi.

Diğer Katılımcılar ve İhracat Hedefleri

Ankara merkezli Afro şirketi temsilcisi Humam Affura da TEKNOFEST'te yer alan Suriyeli katılımcılar arasında bulunuyor. Affura, 30 hektardan büyük tarım alanlarına kadar hizmet verebilen sulama sistemleri ürettiklerini, ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirtti. Gelecekte deneyimlerini Suriye'ye taşıyarak tarımsal üretimi artırmayı ve gıda güvenliğine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Affura, TEKNOFEST'te Suriye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını ve destekleri için Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini dile getirdi.

TEKNOFEST, bölgesel ve uluslararası firmalar için işbirliği ve teknoloji transferi kanalları açmaya devam ederken, Suriye'nin ilk katılımı hem ülke sanayisi hem de bölgesel kalkınma açısından yeni fırsatların kapısını aralamayı amaçlıyor.