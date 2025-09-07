TEKNOFEST İKA Tekirdağ'da Gençlere Deneyim Kazandırıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, gençlere önemli uygulamalı deneyimler sunuyor. Yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Yoğun Katılım ve Zorlu Parkur

Takımlar geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla zorlu bir parkurda kıyasıya mücadele etti. T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, yarışmanın büyük ilgi gördüğünü belirterek başvurulara ilişkin verileri paylaştı: İnsansız Kara Aracı Yarışmasına 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Hekim, yarışmanın gençlere değerli tecrübeler kazandırdığını, takımların araçlarını geliştirip eksiklerini görme fırsatı bulduğunu vurguladı.

Takım ve Öğrenci Deneyimleri

Erciyes Üniversitesi Tufan takımından Ali Özbek, ürettikleri aracın tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu ve arazi koşullarına uygun olması için araçlarında paletli sistem tercih ettiklerini söyledi. Özbek, yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini ifade etti.

Takım üyelerinden Hanifi Yasin Çelik, ilk defa düzenlenen İKA yarışmasına katılmaktan memnun olduklarını belirtti. Çelik, parkurun zorlu olduğunu, yarışma sayesinde eksiklerini daha iyi tespit ettiklerini ve gelecek yıl daha iyi hazırlanacaklarını aktardı.

Öğrencilerden Ali Kemal Çadırlı ise yarışmanın kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını, araçlarının mücadele etmesinin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi.