TEKNOFEST KKTC'de Tarihi Duygular: Türk Mukavemet Teşkilatı Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST etkinliği kapsamında, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Milli Mücadele Sergi Alanı, ziyaretçileri tarihle buluşturuyor. Bu sergi, katılımcılaraKıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilerin anılarını ve mücadelede kullanılan tarihi eşyaları yakından görme fırsatı sunmakta.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Mehmet Emin Baca, sergi alanındaki silahlarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Baca, "Sergi alanındaki silahlar, Kıbrıs'ı koruyabilmek için üretildi. Ağabeylerimiz..." şeklinde duygularını ifade etti.

TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleştirdiği önemli etkinliklerle öne çıkarken, aynı zamanda tarihi unsurlara da yer vererek katılımcılara köklü geçmişlerini hatırlatmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Milli Mücadele Sergi Alanı, mücadelede kullanılan tarihi eşyaları yakından görme imkanı sunuyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Milli Mücadele Sergi Alanı, mücadelede kullanılan tarihi eşyaları yakından görme imkanı sunuyor.