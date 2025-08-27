TEKNOFEST Mavi Vatan Başlıyor — Türkiye'nin Deniz Teknoloji Hamlesi

ANADOLU AJANSI — ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ağustos 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TEKNOFEST Mavi Vatan yarın başlıyor

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Etkinlikte İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları düzenlenecek; TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

(Firdevs Buluk Kartal/Ankara)

2- Türkiye'nin bulut altı İHA'ları Afrika pazarı için kanatlandı

HAVELSAN, Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi ile otonom İHA'ların ortak üretimine yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar bu ortaklığın bölgeye otonom İHA teknolojileri kazandıracağını, yerli üretim kapasitesini artıracağını ve Afrika pazarına güçlü giriş sağlayacağını belirtti.

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'de 5G devrimi gelecek yıl hayatı dönüştürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesini bu yıl yapıp, gelecek yıl yurt genelinde sunmaya hazırlandığı 5G teknolojisi; 500 kilometre ve üzeri hızlarda bile kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporuna göre 5G; ultra hız, yüksek kapasite ve minimum gecikme ile servisleri kişiselleştirilecek, veri indirme gecikmesi 1-10 milisaniyeye kadar düşecek ve verimli pil kullanımıyla enerjide %90'lara varan tasarruf sağlanabilecek.

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Girişimler "dijital şirket" ve "mega fon" uygulamalarıyla basamak atlayacak

Teknogirişimlere yönelik "dijital şirket" uygulaması yıl sonuna kadar devreye alınarak şirket kuruluş süreçlerinin tek pencere altında tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni çıkarılacak "Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" kapsamında kurulacak "mega fon" ile ileri yatırımlar için kaynak oluşturulması ve şirketlerin daha hızlı büyümesi amaçlanıyor.

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Trump, yönetim kurulu üyesini hedef alarak Fed üzerindeki baskıyı artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, merkez bankası ve faiz kararları üzerinde kontrol sağlama çabasının dikkat çeken adımı olarak öne çıkıyor.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki etkiyi artırma çabaları ve kurul üyelikleri etrafındaki tartışmalar sürerken, American Enterprise Institute kıdemli uzmanı Steven Kamin bu durumun Fed'in bağımsızlığına yönelik yeni bir baskı anlamına geldiğini vurguladı.

(Dilara Zengin/Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

6- Siyasi kriz Fransa'yı ekonomik çıkmaza sürüklüyor

8 Eylül'deki güven oylamasına kadar olumlu müzakerelerin olmaması finansal türbülans riski taşıyor.

Başbakan François Bayrou'nun sürpriz güven oylaması açıklaması sonrası Paris borsasında CAC 40 sert düştü, Fransız tahvil faizleri yükseldi.

(Kaan Ulu/Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Avrupa Birliği ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp bir milyon hektarı aştı

AB ülkelerinde yılbaşından bu yana orman yangınlarıyla tahrip olan alan, neredeyse İstanbul'un iki katı büyüklüğünde yüzölçümüne denk geliyor.

Bu yıl en büyük kayıplar 413 bin 992 hektarla İspanya'da, ardından 270 bin 450 hektarla Portekiz'de görüldü.

(Ata Ufuk Şeker/Nuran Erkul/Brüksel)

8- İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri için "kısır döngü" benzetmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, sistemin işleyişinin kısır döngüye girdiğini, tabandaki organik madde parçalanmasının tekrar inorganik hale gelerek yeni kirlilik yarattığını söyledi.

Beşiktepe, körfez tabanındaki organik yük katmanının temizlenmesi gerektiğini, aksi halde sürecin kendi kendini beslemeye devam edeceğini vurguladı.

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

9- Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, aşırı renkli, aşırı kokulu veya fazla esnek silgiler yerine bilinen markaların tercih edilmesini, ürün etiketlerinde CE işareti veya TS EN71 onayı aranmasını önerdi.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ise kurşun gibi ağır metallerin çocuklarda öğrenme ve dikkat sorunlarına yol açabileceğini; plastik kimyasalları ve formaldehit maruziyetinin büyüme-gelişme ve kanser riski açısından tehlike oluşturduğunu belirtti.

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 15 Temmuz'da ilk selanın okunduğu Kocatepe Camisi, ibadete açılalı 38 yıl oldu

Kocatepe Camisi'nin inşası için çalışmalar 1940'ta başladı, temeli 1967'de atıldı ve resmî açılışı 28 Ağustos 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal ve Diyanet İşleri Başkanı Said Yazıcıoğlu tarafından yapıldı.

Camii imam hatibi Mehmet Atıcı, 15 Temmuz gecesinde selalar okunurken minareye yönelik girişimlere karşı görevlilerin direndiğini aktardı.

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Meme kanseri teşhisi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı

Meme kanseri teşhisi sonrası sigarayı bırakan Hatice Yalçın, 30 yıllık günde 1,5 paketlik alışkanlığı bıraktığını ve bunun herkese örnek olabileceğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, sigaranın kanser hastalarında ilaç etkinliğini olumsuz etkileyebileceğini ve devamının ikinci bir kansere neden olabileceğini belirtti.

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Adana'da 4 yıl önce yanan ormanlık alanlar dikilen fidanlarla yeniden yeşeriyor

Aladağ ilçesinde 29 Temmuz 2021'de çıkan yangında zarar gören 1,725 hektarlık alana 1 milyon 175 bin fidan dikildi.

Çalışmada kızılçam yanı sıra meyveli ve yangına dirençli türler kullanıldı; dikilen fidanların boyu yer yer 1 metreyi aşıyor.

(Ömer Fansa/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Erzurum'un doğasıyla bütünleşen atlı safari turları nefes aldırıyor

Farklı meslek gruplarından katılımcılar, yoğun tempo ve stresi atmak için kent merkezinden uzak doğal güzellikler arasında at binme etkinliklerine yöneliyor.

Başkomiser İsmail Taşdemir, atlarla kurulan bağın fiziksel ve ruhsal arınma sağladığını, özellikle Palandöken eteklerinde doğayla bütünleşmenin stres azaltıcı etkisine dikkat çekti.

(Talha Koca/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. randevusunda

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet ve 110 yenilgi kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Lausanne karşısında UEFA Konferans Ligi'ndeki 16. maçına çıkacak.

(Metin Arslancan / İstanbul) (Grafikli)

15- Başakşehir, Avrupa kupalarında 68. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Universitatea Craiova'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkıyor.

Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.

(Can Öcal / Krayova) (Grafikli)

16- Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa'daki dördüncü şampiyonluğu hedefliyor

Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Atmaca, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı tüm Avrupa'ya dinletmek olduğunu söyledi.

Kaptan Sevda Altunoluk ise ekibin daha önce elde ettiği 3 Avrupa şampiyonluğunun ardından şimdi dördüncüsünü hedeflediklerini ifade etti.

(Yavuz Emrah Sever / Eskişehir) (Fotoğraflı / Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.