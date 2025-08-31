TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet
Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması sürüyor
TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmaları, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak dikkat çekiyor.
Etkinliklerin dördüncü gününe gelinirken yarışmalar yoğun ilgi ve rekabet ortamında devam etti. Katılımcılar performanslarını sergileyerek jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalıştı.
Organizasyonun gelişmeleri Anadolu Ajansı tarafından aktarıldı.