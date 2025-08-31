DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet

TEKNOFEST 2025 kapsamındaki 'TEKNOFEST Mavi Vatan' yarışmaları, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla dördüncü günde kıyasıya rekabete sahne oldu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:52
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet

Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması sürüyor

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmaları, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak dikkat çekiyor.

Etkinliklerin dördüncü gününe gelinirken yarışmalar yoğun ilgi ve rekabet ortamında devam etti. Katılımcılar performanslarını sergileyerek jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Organizasyonun gelişmeleri Anadolu Ajansı tarafından aktarıldı.

