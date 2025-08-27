TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi

TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor

FİRDEVS BULUT KARTAL - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl "Mavi Vatan" temasıyla Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor.

Etkinlik Detayları

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek "TEKNOFEST Mavi Vatan" ile yeni bir boyut kazanıyor. Etkinlik yarın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Ziyaretler 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek; her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak. 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde etkinlik halka açılacak ve online kayıt yaptıranlar etkinlikleri izleyebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün etkinliğe katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor.

Yarışmalar ve Sergiler

Festival, denizcilik ve sualtı teknolojilerine odaklanıyor. Öne çıkan yarışmalar arasında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yer alıyor. Ayrıca TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan platformları ziyaretçilere sergilenecek.

Ziyaretçilere sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle zengin bir deneyim sunulacak.

Konferanslar ve Yarışmalar

Festival programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Tümamiral Mehmet Emre Sezenler gibi isimlerin konferansları bulunuyor. Ayrıca Milli Uçak Gemisi Forumu düzenlenecek.

Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları ile Türkiye'nin deniz yetki alanları, milli güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonunun gençler tarafından anlaşılması hedefleniyor. Makale yarışmasına lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün makale hazırlanması istenecek; eserler NSosyal üzerinden paylaşılacak. Resim yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin "mavi vatan" temalı özgün çalışmalarını kapsıyor ve bu eserler de NSosyal üzerinden paylaşılacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dereceye girenler için TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları ile TCG Savarona gemisine özel gezi düzenleneceğini duyurdu.

Görkemli Açılış ve Geçit Töreni

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki açılış, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katıldığı görkemli bir geçit töreniyle start aldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, milli teknoloji heyecanını İstanbul Boğazı'ndan tüm Türkiye'ye taşıdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı ve TCG Anadolu başta olmak üzere toplam 9 gemiden oluşan filonun geçişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de donanmayı selamlarken NSosyal hesabından şunları paylaştı: "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu".